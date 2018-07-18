После трех суток поисков пропавшая брянская пенсионерка не найдена

В Брянской области продолжаются поиски 93-летней Зинаиды Мельниковой.

Как сообщает поисковый отряд «Лиз Алерт», активные поисковые мероприятия продолжаются в поселке Великий Бор Мглинского района уже более трех суток. В них задействованы полицейские, волонтеры и местные жители.

«Несмотря на огромные усилия, прилагаемые всеми участниками ПСР, до настоящего момента бабушка не найдена», – сообщили в отряде.

Напомним, дезориентированная Зинаида Мельникова пропала 17 июля. Пожилая женщина нуждается в медицинской помощи.











