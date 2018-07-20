19 человек эвакуировали при пожаре на Профсоюзов в Брянске

Крупный пожар произошел вечером 21 июля в Володарском районе Брянска.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в шестом часу загорелась квартира в четырехэтажном доме по улице Профсоюзов (на фото Брянского МЧС).

В 17.29, через четыре минуты после вызова, пожарные прибыли на место. В квартире горела мебель. 19 жильцов дома эвакуировали.

Пожар потушили в 17.43. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.