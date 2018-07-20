20 человек эвакуированы, 5 спасены при пожаре на Тельмана в Брянске
Утром 22 июля в Володарском районе Брянска горела квартира.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, пожар произошел около 5.55 на улице Тельмана (на фото Брянского МЧС). Пожарные прибыли на место в 6.01, через пять минут после вызова. К этому времени на площади 3 квадратных метра горел балкон, также пламя охватило мебель в квартире на площади 9 квадратных метров.
Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 20 человек, пятерых спасли с помощью спасательных устройств.
Пожар потушили в 6.27. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Как отличить рекламу от объявления?
Заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, что не является рекламой.
«Ростелеком» стал партнером конкурса технологических проектов GoTech и учредил специальную номинацию. Компания рассчитывает найти и запустить пилоты с разработчиками лучших решений для умного города и дома, повышения безопасности, цифровизации промышленности, повышения качества сбора и аналитики данных, удаленного предоставления услуг, развлечения и досуга.
Брянские железнодорожники продолжают плановые работы по ремонту инфраструктуры в зоне железнодорожных переездов, направленные на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.
Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» обеспечили энергоснабжение межрегиональной агропромышленной выставки – демонстрации «День поля-2018», которая прошла 13-14 июля в Выгоничском районе.
Группа компаний «Надежда» открыла старт продаж нового дома (строительная позиция №13) в одном из самых ярких и современных микрорайонов Брянска – «Академический» на территории Старого аэропорта.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.