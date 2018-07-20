20 человек эвакуированы, 5 спасены при пожаре на Тельмана в Брянске

Утром 22 июля в Володарском районе Брянска горела квартира.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, пожар произошел около 5.55 на улице Тельмана (на фото Брянского МЧС). Пожарные прибыли на место в 6.01, через пять минут после вызова. К этому времени на площади 3 квадратных метра горел балкон, также пламя охватило мебель в квартире на площади 9 квадратных метров.

Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 20 человек, пятерых спасли с помощью спасательных устройств.

Пожар потушили в 6.27. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.



