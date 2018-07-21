Пьяный водитель снес забор на проспекте Ленина в Брянске

Нетрезвый водитель «Лады Ларгус» устроил аварию в центре Брянска.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, ДТП произошло днем 22 июля на проспекте Ленина, напротив загса, в Советском районе.

На опубликованных очевидцами фото и видео видно, что автомобилист пробил ограждение и вылетел на тротуар.

«Водитель пьян», – рассказали свидетели аварии. С нарушителем разбирались сотрудники Росгвардии.

По предварительным данным, пострадавших нет. Информации от ГИБДД пока не поступало.