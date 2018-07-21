В Стародубе сгорела частная баня

Утром 23 июля произошел пожар в Стародубе.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в шестом часу загорелась частная баня по улице Центральной. Пожарные добирались до места вызова восемь минут, прибыв в 5.49. К этому времени баня размером 3 на 5 метров горела по всей площади.

Потушить ее удалось в 6.15. По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить.