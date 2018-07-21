В Новозыбкове водитель мопеда погиб в ДТП

В Новозыбкове в результате ДТП погиб 55-летний водитель мопеда.

Как сообщают в соцсетях местные жители, смертельная авария произошла утром 23 июля на улице Ленина. По их словам, водитель мопеда не справился с управлением и упал на проезжую часть – он погиб от полученных травм.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются полицейские. Информации от ГИБДД пока не поступало.