В Брянске тушили пожар в садовом обществе
Крупный пожар произошел вечером 23 июля в Фокинском районе Брянска.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, около 21.00 загорелся частный сарай в садовом обществе «Богатырь». Пожарные ехали на вызов 20 минут, прибыв в 21.22. К этому времени сарай размером 6 на 7 метров горел по всей площади. Потушить его удалось в 21.38.
По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
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