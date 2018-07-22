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Пьяный брянец зарезал мать и тетку и сымитировал их отравление

Опубликовано Сегодня, 09:00

44-летний житель Брянска совершил двойное убийство из-за денег.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, днем 13 марта пьяный мужчина, ранее уже судимый, в квартире тетки потребовал у матери дать ему денег на покупку мобильного телефона. Получив отказ, он взял из шкафа кухонный нож и не менее двух раз ударил им мать в грудь. Женщина умерла на месте.

На шум вышла ее сестра. Решив избавиться от свидетельницы, племянник нанес ей множественные удары ножом в области живота и лица. Раны оказались смертельными.

Чтобы замести следы, брянец открыл газовый вентиль плиты и рассказал о смерти двух женщин соседу, который вызвал полицейских и медиков.

Жителю Брянска предъявили обвинение в убийстве и разбое. Расследование уголовного дела завершено – в ближайшее время его рассмотрит суд.

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