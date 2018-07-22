Четверо брянцев пытались украсть из банкоматов почти 3 миллиона рублей
Четверо жителей Брянска отправятся в колонию за попытку украсть из банкоматов почти 3 миллиона рублей.
Как сообщает региональная прокуратура, в ночь на 2 июня прошлого года злоумышленники 1982, 1990, 1996 и 1994 года рождения, имея при себе технические средства и программное обеспечение, необходимое для подключения к банкоматам, пытались украсть на Московском проспекте Брянска более 2,9 миллиона рублей.
Похитить деньги им так и не удалось: в одном случае – по независящей от них технической причине, во втором помешали сотрудники вневедомственной охраны.
18 февраля Фокинский районный суд приговорил их к срокам от 3 лет 6 месяцев до 4 лет 3 месяцев. Однако брянцы решили обжаловать приговор. Брянский областной суд оставил его в силе.
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