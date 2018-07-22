Кот застрял и погиб в окне умершего хозяина в Брянске

Двойная трагедия произошла в поселке Белые Берега Фокинского района Брянска.

Как сообщает группа поселка в соцсети, две недели назад пожилого владельца квартиры в доме № 3 по улице Привокзальной забрали в больницу. На днях пенсионер скончался.

В пустой квартире остался кот. Он попытался выбраться наружу через окно, однако застрял и задохнулся.

«Его труп находится зажатый в окне», – говорится в сообщении группы Белых Берегов.

Очевидцами трагедии стали дети. «Все происходило у наших детей на глазах. Они очень старались и ничем не смогли помочь – это жуть. Так жалко», – рассказали местные жители.

Они просят откликнуться тех, кто имеет доступ в квартиру, чтобы извлечь животное из оконного проема.