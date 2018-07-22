Унечская предпринимательница лишила налоговую 2 миллионов рублей

Предпринимательница из Унечи год уклонялась от уплаты налогов.

Как сообщает региональная прокуратура, индивидуальный предприниматель представила за 2015 год налоговые декларации, содержащие ложные сведения об отсутствии доходов. В результате бюджет недосчитался по НДС и НДФЛ более 2 миллионов рублей.

Суд приговорил женщину к восьми месяцам условно и обязал ее вернуть деньги. Та сочла приговор несправедливым и незаконным и подала апелляцию.

Брянский областной суд оставил предыдущее решение в силе.