Поиск по сайту

Унечская предпринимательница лишила налоговую 2 миллионов рублей

Опубликовано Сегодня, 12:30

Предпринимательница из Унечи год уклонялась от уплаты налогов.

Как сообщает региональная прокуратура, индивидуальный предприниматель представила за 2015 год налоговые декларации, содержащие ложные сведения об отсутствии доходов. В результате бюджет недосчитался по НДС и НДФЛ более 2 миллионов рублей.

Суд приговорил женщину к восьми месяцам условно и обязал ее вернуть деньги. Та сочла приговор несправедливым и незаконным и подала апелляцию.

Брянский областной суд оставил предыдущее решение в силе.

 900
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Руководство и сотрудники «Элиттранс+» в Унече «нагрели» налоговиков на 10 миллионов
  • Брянский строитель задолжал 30 миллионов бюджету Москвы
  • Унечская предпринимательница скрыла налоги на 2 миллиона рублей
  • В Брянске бизнесмена оштрафовали на 100 тысяч за уход от налогов
  • Экс-гендиректор ООО «Стар Гласс» не заплатил 53 миллиона рублей налогов
    •
    Новости регионов
    В Смоленске предъявили обвинение хозяйке нелегального частного садика
    14:30:00 25-07-2018
    В Смоленске предъявили обвинение хозяйке скандально прославившегося  частного садика, сообщает «АиФ-Смоленск».  
    В Смоленске трамвай протащил легковушку по путям
    12:55:27 25-07-2018
    В Смоленске 25 июля произошло очередное ДТП с участием трамвая и авто: легковушку, выскочившую перед трамваем, состав протянул по путям несколько метров, сообщают очевидцы в соцсетях.  
    В августе смоленский ЗАГС будет работать в усиленном режиме
    11:24:05 25-07-2018
    Последний месяц лета в Смоленском  ЗАГСе обещает быть насыщенным -  сотрудники учреждения готовятся работать в усиленном режиме, сообщает Комитет ЗАГС.
    В Смоленске уличный грабитель отобрал у женщины сумку
    09:30:05 25-07-2018
    Сотрудники Росгвардии в Смоленске по горячим следам задержали подозреваемого в уличном грабеже, сообщает пресс-служба Росгвардии.  
    В Смоленске отлили памятник корове с теленком для Петропавловска-Камчатского
    08:00:43 25-07-2018
    Смоленские мастера отлили из бронзы скульптуру коровы с теленком в полный для города Петропавловск-Камчатский, сообщает мэрия.
    В смоленской колонии делают игровые детские площадки
    07:46:05 25-07-2018
    Осужденные исправительной колонии №1 в Смоленской области наладили производство детских игровых элементов  для детских уличных площадок, сообщает региональное УФСИН.  
    Лента новостей
    Сегодня, 16:20
    Чиновники Брянска отчитались о победе над ларьками
    Сегодня, 15:40
    Почти 1000 брянцев пострадали от укусов клещей
    Сегодня, 15:00
    В прокуратуре заявили о списавших ЕГЭ брянских школьниках
    Сегодня, 14:20
    «Умер бы у очередного кабинета»: дочь пациента рассказал о мытарствах в брянской больнице
    Сегодня, 13:40
    В Брянске полицейские порвали селезенку задержанному
    Сегодня, 13:00
    В Брянске ищут маршрутчика, разбившего две машины
    Сегодня, 12:30
    Унечская предпринимательница лишила налоговую 2 миллионов рублей
    Сегодня, 12:00
    Начальница отдела образования Брянска погорела на взятке в 92 тысячи
    Сегодня, 11:30
    В Брянской области бесследно исчезли две пенсионерки
    Сегодня, 11:00
    Две машина столкнулись у БМЗ в Брянске (ФОТО)
    Сегодня, 10:30
    В Белых Берегах в 21-й раз украли ковш со святого источника (ВИДЕО)
    Сегодня, 10:00
    На набережной в Брянске возвели детский городок
    Сегодня, 09:30
    В Брянске пытаются прочистить ливневку времен СССР
    Сегодня, 09:00
    На туалет на Кургане в Брянске пока денег нет
    Сегодня, 08:30
    Мэрия рассказала, как ремонтируют дворы в Брянске (ФОТО)
    Сегодня, 08:00
    В парке Толстого в Брянске вспомнят Валентина Динабургского
    Вчера, 19:00
    В брянском поселке решили переставить памятник Ленину
    Вчера, 18:20
    В ягодах и грибах из брянского леса нашли цезий
    Вчера, 17:40
    Под Карачевом спасатели вывели из леса 24-летнюю девушку
    Вчера, 17:00
    Брянцам объяснили преимущества повышения пенсионного возраста
    Вчера, 16:20
    Кот застрял и погиб в окне умершего хозяина в Брянске
    Вчера, 15:40
    «Самая честная» девушка Брянска не может найти хозяина кошелька
    Вчера, 15:00
    Стали известны подробности гибели заключенного в ИК-6 в Клинцах
    Вчера, 14:20
    В ИК-6 в Клинцах охранник задушил заключенного
    Вчера, 13:40
    Литейный мост в Брянске пугает водителей темнотой и накренившимся столбом (ФОТО)
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 11:37
    Мираторговский водитель осуждён за мошенничество с путевыми листами
    Вчера, 13:04
    Губернатор встретился с руководителем макрорегиона Центр Почты России
    22-07-2018, 13:37
    Брянский губернатор встретился с вдовой и братом Александра Волкова
    20-07-2018, 11:53
    Переезд 423 км на станции Навля будет закрыт для движения автотранспорта 26, 27 и  30, 31 июля в связи с ремонтными работами
    20-07-2018, 11:35
    Состоялся семинар и пресс-конференция в Климовском районе
    Актуальные темы
    Происшествия О главном
    Стали известны подробности гибели заключенного в ИК-6 в Клинцах
    Новости Происшествия
    20 человек эвакуированы, 5 спасены при пожаре на Тельмана в Брянске
    Новости Общество
    «Джентльмен»: в Брянске сфотографировали купающуюся под зонтом пару
    Политика О главном
    Владимиру Оборотову доверили развитие брянского спорта
    Новости Общество
    В Брянске подростка сфотографировали на вершине железнодорожного моста
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Как отличить рекламу от объявления?

    Заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, что не является рекламой.

    Ростелеком новости
    Жители Центральной России выбрали видеонаблюдение от «Ростелекома»

    Жители Центральной России выбрали видеонаблюдение от «Ростелекома»Более 5,5 тысяч жителей ЦФО пользуются услугой «Видеонаблюдение» от «Ростелекома». Сервис быстро набирает популярность: только в июне жители центральной России приобрели более тысячи видеокамер для наружного и внутреннего видеонаблюдения. В Брянской области видеонаблюдение от «Ростелекома» с наступлением лета решили подключить более 70 человек. Внешние камеры всепогодны и вандалоустойчивы, что удобно, например, для наблюдения за машиной во дворе.
    РЖД новости
    Переезд 423 км на станции Навля будет закрыт для движения автотранспорта 26, 27 и  30, 31 июля в связи с ремонтными работами

    Переезд 423 км на станции Навля будет закрыт для движения автотранспорта 26, 27 и  30, 31 июля в связи с ремонтными работамиБрянские железнодорожники продолжают плановые работы по ремонту инфраструктуры в зоне железнодорожных переездов, направленные на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.
    МРСК новости
    МРСК Центра в Брянской области обеспечила энергоснабжение межрегиональной агропромышленной выставки «День поля-2018»

    Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» обеспечили энергоснабжение межрегиональной агропромышленной выставки – демонстрации «День поля-2018», которая прошла 13-14 июля в Выгоничском районе.

    РЖД новости
    ЖК «Академический»: микрорайон, которым можно гордиться

    ЖК «Академический»: микрорайон, которым можно гордитьсяГруппа компаний «Надежда» открыла старт продаж нового дома (строительная позиция №13) в одном из самых ярких и современных микрорайонов Брянска – «Академический» на территории Старого аэропорта.


    Опора России
    В Брянске стартовал Федеральный проект.

    В Брянске стартовал Федеральный проект.12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.