В Брянской области бесследно исчезли две пенсионерки

Две пенсионерки, пропавшие в Брянской области, до сих пор не найдены.

Напомним, полиция и волонтеры из отряда «Лиза Алерт» ведут поиски 79-летней Татьяны Злыдневой, 1 июля пропавшей в Небольсинском Жуковского района, и 93-летней Зинаиды Мельниковой – 17 июля женщина ушла из дома в поселке Великий Бор Мглинского района в неизвестном направлении.

Несмотря на все усилия, пока найти пожилых женщины не удалось. Поиски продолжаются.



