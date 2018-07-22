Почти 1000 брянцев пострадали от укусов клещей
В Брянской области зарегистрировано 965 пострадавших от укусов клещей.
Из них 260 – дети. Таковы данные официальной статистики, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
Лабораторным способом специалисты исследовали 537 клещей, в том числе 254 – снятых с людей, 283 – с объектов окружающей среды.
В результате выявлено 63 положительных результата: 42 – на клещевой боррелиоз, 21 – на анаплазмоз.
119 человек сделали профилактические прививки против клещевого вирусного энцефалита. На площади 489,18 гектара провели противоклещевые обработки.
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