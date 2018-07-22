Почти 1000 брянцев пострадали от укусов клещей

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Более 5,5 тысяч жителей ЦФО пользуются услугой «Видеонаблюдение» от «Ростелекома». Сервис быстро набирает популярность: только в июне жители центральной России приобрели более тысячи видеокамер для наружного и внутреннего видеонаблюдения. В Брянской области видеонаблюдение от «Ростелекома» с наступлением лета решили подключить более 70 человек. Внешние камеры всепогодны и вандалоустойчивы, что удобно, например, для наблюдения за машиной во дворе.