Две машина столкнулись у БМЗ в Брянске

Авария с участием двух машин произошла 2 июля в Бежицком районе Брянска.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, у центральных проходных Брянского машиностроительного завода по улице Ульянова столкнулись Chevrolet и Hyundai. Оба автомобиля получили кузовные повреждения.

По предварительным данным, в результате ДТП никто серьезно не пострадал. Информации от ГИБДД о причинах аварии пока не поступало.



