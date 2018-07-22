В Брянске ищут маршрутчика, разбившего две машины

В Брянске просят откликнуться очевидцев ДТП с участием водителя маршрутки.

Авария произошла 23 июля около 21.10 у строительного рынка на Московском проспекте в Фокинском районе. В результате оказались повреждены два легковых автомобиля.

«Срочно!!! Ищу свидетелей или запись с видеорегистратора!!! Маршрутка, номер не заметили, в 21.12, светофор, напротив баз, Московский 99, в сторону Советского района!» – обратилась к брянцам одна из водителей Марина Аторина.

По ее словам, виновник – водитель маршрутки – с места аварии скрылся. Пока найти его не удалось.