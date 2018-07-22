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Неизвестный работник «Жилспецсервиса» Брянска незаконно продал комнату в общежитии

Опубликовано Сегодня, 18:20

В Брянске выявили аферу с продажей комнаты в общежитии.

Как сообщает региональная прокуратура, «неустановленным лицом из числа работников МУП «Жилспецсервис» Брянска произведено незаконное отчуждение комнаты общежития, расположенной в доме 138 по улице Вокзальной города Брянска».

До этого комната принадлежала муниципалитету, после – была приватизирована и продана, по данным прокуратуры, «добросовестным приобретателям». Размер ущерба составил 320 тысяч рублей.

После прокурорской проверки в СУ СК РФ по Брянской области возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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