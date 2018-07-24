Под Брянском перевернулась «Лада Веста»: у водителя тяжелые травмы

В Смоленской области за первое полугодие 2018 года на свет родилось 40 двоен и 3 тройни, сообщает Смоленское региональное отделение Фонда социального страхования.

Промышленный районный суд Смоленска вынес приговор по уголовному делу декана фармацевтического факультета Смоленского государственного медуниверситета (СГМУ), обвиняемой в служебном подлоге и мелком взяточничестве. Сотруднице вуза придется заплатить штраф в 250 тыс. рублей, сообщает прокуратура Смоленской области.

В Смоленске вынесли приговор 43-летнему педофилу, надругавшемуся над собственной малолетней дочерью, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области.

В Смоленске назначили временно исполняющего обязанности начальника департамента Смоленской области по образованию и науке. Им стал бывший преподаватель истории, а затем и директор педагогического лицея имени Кирилла и Мефодия Дмитрий Борисов, сообщается на сайте департамента.

Региональное УМВД просит смолян помочь в установлении обстоятельств ДТП фургона с «КамАЗом», в котором пострадали люди.

28 июля в рамках празднования 1030-летия Крещения Руси в Смоленске пройдет Крестный ход. В связи с чем в центре города на час - с 10.00 до 11.00 перекроют движение транспорта, сообщает горадминистрация.

Водитель «Лады Весты» двигался в сторону Дятьково и не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

По данным областной ГИБДД, ДТП произошло 25 июля около 19.45 на 46-м километре дороги «Обход Брянска».

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