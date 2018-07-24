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Под Брянском перевернулась «Лада Веста»: у водителя тяжелые травмы

Опубликовано Сегодня, 11:30

26-летний водитель пострадал в результате аварии под Брянском.

По данным областной ГИБДД, ДТП произошло 25 июля около 19.45 на 46-м километре дороги «Обход Брянска».

Водитель «Лады Весты» двигался в сторону Дятьково и не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

Водителя госпитализировали с ушибом мягких тканей головы и переломом остистых позвонков шейного отдела позвоночника.

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