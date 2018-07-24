В Десне под Трубчевском нашли тело 61-летнего пенсионера

Утром 26 июля в Десне в Трубчевском районе обнаружили тело 61-летнего мужчины.

ЧП произошло недалеко от села Арельск. Как сообщает региональное ГУ МЧС, около 11.30 тело пенсионера из реки в месте проведения водолазных работ извлекли добровольцы.

На месте работали 16 человек, было задействовано семь единиц техники.

Причины и обстоятельства гибели пожилого мужчины устанавливаются.