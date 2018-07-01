На Красноармейской в Брянске водитель «Шкоды» не пропустил маршрутку: двое ранены

Два человека пострадали в результате ДТП с участием маршрутного такси в Советском районе Брянска.

Авария произошла 26 июля около 12.00 у дома № 44 по улице Красноармейской, сообщает городской ОГИБДД.

31-летний водитель «Шкоды Рапид», двигаясь от проспекта Ленина к улице Луначарского с левым поворотом во двор 44-го дома, не уступил дорогу микроавтобусу «Ситроен Джампер», маршрутнму такси № 49 (на фото).

Чтобы избежать столкновения, водитель маршрутки резко затормозил. Травмы получили две пассажирки микроавтобуса. У 63-летней женщины ушиб правого коленного сустава и нижней трети правого бедра, у 69-летней – ушиб правого коленного сустава и правой голени.

По данным ГИБДД, оба водителя были трезвыми. По факту ДТП полицейские проводят проверку.