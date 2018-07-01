Камера у подъезда сняла момент угона машины в Брянске

Ремонтные работы «Квадры» с 30 июля оставят без горячей воды еще ряд смолян. Теплоэнергетики вводят в ремонт участок теплосети на перекрестке Гагарина-Николаева, сообщает пресс-служба компании.

Следователям Смоленской области удалось раскрыть все тяжкие преступления, совершенные в первом полугодии 2018 года. Раскрываемость составила 100%, отметили в СУ СК РФ по Смоленской области.

В Дорогобуже благоустройство городской территории идет не по проекту, который местные жители выбрали всеобщим голосованием, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области.

В Смоленске продолжается расследование гибели рабочего в траншее в поселке Миловидово. Уголовное дело завели на напарника погибшего, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области.

30-летняя жительница Дорогобужского района пойдут под суд за применение насилия к полицейскому – женщина покусала стража порядка, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области.

На записи видно, что угонщикам понадобилось всего несколько секунд, чтобы проникнуть в иномарку и выехать со двора.

Инцидент произошел 19 июля у дома № 16 по улице Комсомольской в Бежицком районе. Видео с места происшествия опубликовано в Сети.

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