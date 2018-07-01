В Брянске пенсионерка ушибла крестец в троллейбусе № 4
Пенсионерка пострадала во время поездки в общественном транспорте Брянска.
Как сообщает городской ОГИБДД, ДТП произошло 16 июля около 18.20 у дома № 25 по улице Дуки в Советском районе. 59-летняя пассажирка упала в троллейбусе № 4.
26 июля пенсионерка обратилась за медицинской помощью – медики диагностировали у нее ушиб крестца.
Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.
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