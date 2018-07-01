В Брянске пенсионерка ушибла крестец в троллейбусе № 4

Пенсионерка пострадала во время поездки в общественном транспорте Брянска.

Как сообщает городской ОГИБДД, ДТП произошло 16 июля около 18.20 у дома № 25 по улице Дуки в Советском районе. 59-летняя пассажирка упала в троллейбусе № 4.

26 июля пенсионерка обратилась за медицинской помощью – медики диагностировали у нее ушиб крестца.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.