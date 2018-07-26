При земляных работах в Клинцах 78 мин и снарядов Великой Отечественной

Почти 80 единиц взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны нашли 26 июля в Клинцах.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, на старый арсенал во время земляных работ у лесного массива по улице 706-го Продотряда наткнулись местные жители. В общей сложностий из-под земли извлекли 36 82-миллиметровых минометных мин, 32 76-миллиметровых, 7 45-миллиметровых и 3 105-миллиметровых артснарядов.

В 16.00 прибывшая на место группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра обезвредила мины и снаряды.