На Литейной в Брянске сгорел микроавтобус

Микроавтобус, припаркованный в Бежицком районе Брянска, загорелся утром 28 июля.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, пожар произошел в пятом часу на улице Литейной. Пожарные прибыли на место в 4.46, через восемь минут после вызова. К этому времени микроавтобус горел по всей площади.

Потушить его удалось в 4.52, По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.