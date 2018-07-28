В Трубчевске водитель Ford сбил девятилетнего ребенка

Маленькому аистенку, оставшемуся без родителей, нужна помощь, об этом сообщили в соцсети в группе «Забота о животных» жители Велижа.

На проспекте Гагарина в областном центре сломался автобус «ПАЗ», об этом сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.

Жители Смоленска предупреждают владельцев автомобилей – под транспортом от лучей жаркого солнца могут прятаться животные, сообщил паблик «Черный список. Смоленск» в соцсети.

Два рыбака едва не утонули на Десногорском водохранилище, вовремя подоспели сотрудники ГИМС.

Авария с участием иномарок Hyundai Creta и Renault Logan случилась 29 июля на 1 километре трассы «Десногорск-Екимовичи», в результате пострадали две женщины, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Из Москвы в Смоленскую область велосипедист Кирилл Новиков, по совместительству инициатор профильных соревнований, добрался за 14, 5 часов.

Как сообщает областная ГИБДД, 28 июля около 12.50 на улице Брянской в Трубчевске 51-летний водитель Ford C-MAX сбил девятилетнего ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте.

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