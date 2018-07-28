«Сломали шею, вывернув наполовину наизнанку»: источник – о смерти заключенного в ИК-6
Заключенному ИК-6 в Клинцах сначала сломали шею, а затем вставили кляп.
Об этом белорусскому телеканалу «Белсат» со ссылкой на «человека из колонии» сообщил бывший заключенной ИК-6 Александр Бакулин.
«Был звонок довольно длинный, ребята ухитрились позвонить, сообщить, что в СМИ попадает неверная информация по убийству осужденного. Оно происходило совсем иначе: его три дня пытали, после сломали шею, вывернув, так сказать, наполовину наизнанку. И только после этого положили кляп в рот», – рассказал Бакулин.
Он утверждает, что комиссия из представителей ФСБ, прокуратуры и Следственного комитета проигнорировала показания, благодаря которым можно было определить настоящую причину смерти.
По словам Бакулина, комиссия из Москвы «отпишется», а «права осужденных не будут улучшаться».
«Беда в том, что доказательная база только на словах. Поймите специфику связи с колонией: моя функция передаточная, и я фактически ничего не могу доказать. Есть информация, я верю людям, которые ее передали, так как они настойчиво ежедневно пытаются сообщить, что там происходит. Конечно, Следственный комитет сейчас арестовал основного виновника. Приехал глава ФСИН из Москвы Корниенко. Формально он должен объявить выговоры, кого-то снять, но, к сожалению, это ни к чему не приведет: остаются люди, которые избивают и будут избивать. Их там несколько человек, я могу назвать фамилии», – заявил он.
Бакулин также сообщил, что в пытках погибшего участвовали три-четыре человека, а не один заместитель дежурного помощника начальника ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области Иван Маршалко, в отношении которого возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, с причинением тяжких последствий, а также совершении убийства.
Напомним, заключенный ИК-6, отбывавший наказание за кражу, погиб 22 июля. По официальной версии, причиной смерти стала асфиксия: Маршалко приковал его наручниками к столу и перевязал лицо простыней.
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