ДТП в Фокино: разбился мужчина, державшийся за дверь машины

В Фокино стоявший у машины мужчина пострадал в результате нелепого ДТП.

Как сообщает областная ГИБДД, 29 июля около 14.00 на улице Комсомольской 64-летний водитель Volvo 960 начал движение, не убедившись в безопасности маневра. В результате 44-летний мужчина, державшийся за открытую заднюю левую дверь машины, упал на землю.

Он получил ссадины правого коленного сустава и ссадины в области правой стопы – медики отпустили его с назначением лечения.