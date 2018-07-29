Житель брянской деревни украл пять бутылок водки – одну выпил до задержания
Житель брянской деревни украл несколько бутылок водки, но до своего задержания успел выпить лишь одну.
Инцидент произошел в деревне Рассуха Унечского района. Как сообщает региональное УМВД, ночью 30-летний мужчина отжал металлическую решетку в местном магазине, разбил окно и вынес пять бутылок водки. Остальные товары его не заинтересовали.
Задержать подозреваемого полицейским удалось спустя несколько часов после заявления о краже. Выяснилось, что одну бутылку он успел выпить, четыре оставшиеся правоохранитеи изъяли и вернули владельцу магазина.
По статье «Кража» жителю Рассухи грозит до пяти лет заключения.
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