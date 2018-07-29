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39-летнего жителя Брянска обвинили в экстремистских постах

Опубликовано Вчера, 16:20

39-летний житель Брянска попал по следствие из-за постов в соцсетях.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, с июля по декабрь 2017 года мужчина размещал в социальных сетях для публичного просмотра материалы, содержащие призывы к ненависти и вражде к лицам другой национальности.

Преступление выявили полицейские. Возбуждено уголовное дело.

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