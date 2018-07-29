Житель брянского села решился на кражу лекарств

28-летний житель села Хоромное Климовского района совершил налет на фельдшерско-акушерский пункт.

Как сообщает областное УМВД, ночью злоумышленник выставил стекло и проник в местный ФАП. Добычей вора стали лекарства стоимостью 17 тысяч рублей и найденные в шкафу 9 тысяч рублей.

В течение нескольких дней молодой человек, ранее уже судимый, скрывался вдали от дома – в итоге его задержал участковый уполномоченный полиции.

Медикаменты и деньги житель Хоромного вернул. За кражу ему грозит до пяти лет заключения. Суда он дожидается в следственном изоляторе.