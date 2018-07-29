Под Карачевом нашли четыре минометные мины

На 43, 8% готовы к зиме котельные, многоквартирные дома, а также тепловые и водопроводные сети, об этом стало известно во время заседания на тему подготовки к отопительному сезону в администрации региона, которое состоялось во главе с замом губернатора Андреем Борисовым.