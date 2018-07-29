Под Карачевом нашли четыре минометные мины
Днем 30 июля в Карачевском районе обнаружили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, в лесу у деревни Кашинка находились четыре минометные мины калибра 81 миллиметр.
На место прибыла группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра. В 12.50 мины изъяли и обезвредили.
Пострадавших нет.
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