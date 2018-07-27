В озере под Навлей нашли тело 29-летнего мужчины

Видеорегистратор одной из машин зафиксировал нарушение правил дорожного движения, которое совершил автомобилист, ролик опубликовали на канале youtube.com.

Смоленские следователи завели уголовное дело на 32-летнего местного жителя, подозреваемого в убийство 65-летнего мужчины, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Трагедия случилась 30 июля на дороге Новодугино-Селище Перчиха – погиб водитель «семерки», сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Жительница Смоленска поделилась в паблике «Черный список. Смоленск» о том, что в областном центре работают мошенники, обманывающие пожилых людей.

Житель Смоленска пожаловался на состояние поликлиники, расположенной на улице Фрунзе 40 в областном центре, сообщил паблик «Черный список. Смоленск».

Археологи в процессе раскопок нашли в Смоленске фрагмент средневековой крепости, которая, по всей видимости, служила оборонительным сооружением, сообщил ГТРК «Смоленск».

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На месте работали 10 человек: водолазы, инспекторы ГИМС, чиновники. Было задействовано четыре единицы техники.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, около 17.00 тело из местного озера, в необорудованном для купания месте, достали водолазы Брянского пожарно-спасательного центра.

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