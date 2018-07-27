Брянец устроил скандал из-за парковки и украл 3000 рублей
Судимый житель Брянска спровоцировал дорожный конфликт, чтобы украсть деньги.
Инцидент произошел в июне на улице Дуки в Советском районе, сообщает региональная прокуратура.
41-летний безработный, ранее уже судимый за грабеж и вымогательство, устроил скандал, обвинив водителя в неправильной парковке.
Сев на переднее сиденье и держа нож, он стал угрожать автомобилисту и забрал лежавшие в машине деньги – 3150 рублей.
Водитель сумел отобрать у него 150 рублей. Приблизив нож к его правому боку, грабитель пригрозил расправой, после чего скрылся с 3 тысячами рублей.
Уголовное дело возбудили по статье «Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия».
Во время следствия брянец полностью признал свою вину. Он пояснил, что хотел потратить украденные деньги на продукты и спиртное. Ему грозит до 10 лет заключения.
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