Брянец устроил скандал из-за парковки и украл 3000 рублей

Судимый житель Брянска спровоцировал дорожный конфликт, чтобы украсть деньги.

Инцидент произошел в июне на улице Дуки в Советском районе, сообщает региональная прокуратура.

41-летний безработный, ранее уже судимый за грабеж и вымогательство, устроил скандал, обвинив водителя в неправильной парковке.

Сев на переднее сиденье и держа нож, он стал угрожать автомобилисту и забрал лежавшие в машине деньги – 3150 рублей.

Водитель сумел отобрать у него 150 рублей. Приблизив нож к его правому боку, грабитель пригрозил расправой, после чего скрылся с 3 тысячами рублей.

Уголовное дело возбудили по статье «Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Во время следствия брянец полностью признал свою вину. Он пояснил, что хотел потратить украденные деньги на продукты и спиртное. Ему грозит до 10 лет заключения.