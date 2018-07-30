Под Брасово пьяный водитель незарегистрированного мотоцикла без прав попал в ДТП
В Брасовском районе мотоциклист, нарушивший сразу несколько правил, попал в ДТП.
Как сообщает региональная ГИБДД, авария произошла 30 июля около 19.10 на 12-м километре дороги Украина – Холмечь – Тарасовка – Кокоревка.
Пьяный 56-летний водитель, не имеющий прав, управлял незарегистрированным мотоциклом «Восход 3М». По пути от деревни Крупец в сторону деревни Холмечь он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, вылетел с дороги и врезался в дорожное ограждение.
Мотоциклиста госпитализировали с открытым оскольчатым перелом малой берцовой кости левой ноги со смещением и обширной рваной раной левой голени.
Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.
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