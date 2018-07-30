В Брянске осудили братьев, укравших у гостя 4220 долларов и 2000 рублей

В Фокинском районе Брянска двое братьев совершили разбойное нападение на гостя в Рождество.

Как сообщает региональная прокуратура, 7 января 47-летний мужчина гостил у 26-летнего и 36-летнего братьев на Московском проспекте. Компания выпивала.

Ночью, когда гость отправился домой, братья последовали за ним. Во дворе дома они напали на него и, применив насилие, отобрали 2000 рублей и 4220 долларов США. Мужчина получил тяжелые травмы.

Фокинский районный суд приговорил братьев-разбойников к девяти с половиной и восьми с половиной годам колонии строгого режима. Приговор в силу еще не вступил.