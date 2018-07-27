Под Жуковкой столкнулись легковушка и микроавтобус: есть пострадавшие

Крупная авария произошла в ночь на 1 августа в Жуковском районе.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в первом часу на трассе Орел – Брянск – Смоленск в районе деревни Новоселки столкнулись легковой Nissan и микроавтобус.

По данным МЧС, в результате ДТП есть пострадавшие. Одного из них спасатели деблокировали из поврежденной машины.

Очевидцы сообщают, что водитель Nissan уснул за рулем.

Информации от ГИБДД о причинах аварии, числе жертв и пострадавших пока не поступало.



