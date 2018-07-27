Два брата вынесли полтонны труб с брянской фермы

В Погарском районе двое братьев обокрали ферму.

Как сообщает региональное УМВД, инцидент произошел на территории фермы у деревни Романовка.

Сельскохозяйственное предприятие недавно сменило хозяина, и новый собственник еще не наладил систему охраны. Воспользовавшись этим, злоумышленники вывезли с фермы 500 килограммов металлических труб, предназначенных для оборудования поильной системы.

Подозреваемых – братьев из Погарского района 28 и 29 лет – полицейский задержали в течение суток. Они сознались, что распилили найденные в незапертом сарае трубы и в несколько приемов вывезли их в пункт приема металлолома, выручив 7 тысяч рублей.

За кражу каждому из них грозит до шести лет заключения.