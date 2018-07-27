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В Брянске пропал 23-летний Андрей Журавлев

Опубликовано Сегодня, 08:30

В Брянске разыскивают 23-летнего Андрея Анатольевича Журавлева.

Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», в последний раз Андрея Журавлева видели 18 июня.

Приметы: рост 175 сантиметров, плотного телосложения, короткие русые волосы, серые глаза.

Был одет в темно-синие брюки, красную футболку и темные замшевые туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Журавлева, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.

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