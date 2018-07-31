В Брянске пенсионерка на иномарке въехала в здание

В Брянске 62-летняя автомобилистка устроила ДТП.

Как сообщает городской ОГИБДД, авария произошла 31 июля около 22.30 у дома № 109 по улице Калинина. Пожилая водитель Volkswagen Tiguan не справилась с управлением и въехала в здание (на фото).

Медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга, дисторсию шейного отдела позвоночника и ушиб мягких тканей головы.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются полицейские.