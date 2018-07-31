Пропавшего 45-летнего Александра Деревцова ищут в Брянске и Орле
Полиция и добровольцы разыскивают 45-летнего Александра Викторовича Деревцова.
Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», мужчина пропал 21 июля. Может находиться в Брянске, Москве и Воскресенском районе Московской области.
Приметы: рост 170 сантиметров, плотного телосложения, серо-голубые глаза, темно-русые волосы. Особые приметы: темно-русые усы, шрам на правой щеке.
Был одет в коричневую кожаную куртку, синюю рубашку в клетку, темно-зеленые брюки и черные туфли.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Деревцова, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.
Также, напомним, ведутся поиски пропавшего в Брянске 23-летнего Андрея Журавлева и 31-летнего Федова Харинова, который ушел из дома в Брянске и не вернулся.
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