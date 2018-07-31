Под Брянском пенсионерка на «Калине» сбила 14-летнюю велосипедистку

Девочке пяти лет из Вязьмы, страдающей онкозаболеванием, необходима помощь для лечения в центре Дмитрия Рогачева, об этом сообщили родственники ребенка в соцсети Facebook.

Жителям Смоленска 1999 и 1997 годов рождения грозит до семи лет заключения за открытый грабеж, который был совершен на одной из улиц областного центра в отношении мужчины, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

2 августа жителей двух улиц Смоленска ожидает отключение холодной воды, причина – сотрудники «Горводоканала» будут проводить ремонт на сетях, сообщили в пресс-службе предприятия.

Серьезная пробка образовалась на дороге по причине ДТП, которое случилось на перекрестке улиц Тенишевой, Шевченко, Крупской и Кирова, сообщает паблик Drive2Smolensk в соцсети.

Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины ягодичной области и левой половины живота. Медики отпустили ее с назначением лечения.

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