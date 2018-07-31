Под Брянском пенсионерка на «Калине» сбила 14-летнюю велосипедистку
Пенсионерка-автомобилистка сбила девочку на велосипеде в Брянском районе.
ДТП произошло 31 июля около 13.25 на 1-м километре дороги Брянск – Толмачево, сообщает областная ГИБДД.
66-летняя водитель «Лады Калины» ехала в сторону Толмачево и сбила 14-летнюю велосипедистку, пересекающую проезжую часть.
Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины ягодичной области и левой половины живота. Медики отпустили ее с назначением лечения.
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