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Под Брянском пенсионерка на «Калине» сбила 14-летнюю велосипедистку

Опубликовано Сегодня, 15:40

Пенсионерка-автомобилистка сбила девочку на велосипеде в Брянском районе.

ДТП произошло 31 июля около 13.25 на 1-м километре дороги Брянск – Толмачево, сообщает областная ГИБДД.

66-летняя водитель «Лады Калины» ехала в сторону Толмачево и сбила 14-летнюю велосипедистку, пересекающую проезжую часть.

Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины ягодичной области и левой половины живота. Медики отпустили ее с назначением лечения.

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