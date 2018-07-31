Двое взрослых и девочка-подросток ранены в ДТП под Стародубом

Три человека получили тяжелые травмы в результате аварии в Стародубском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 31 июля около 3.10 на 15-м километре дороги Брянск – Новозыбков – Стародуб 32-летний водитель «ВАЗ-211440» не справился с управлением. Машина вылетела в левый кювет и перевернулась.

Водителя «ВАЗа» госпитализировали с переломом ключицы и ушибом позвоночника, 22-летнего пассажира – с ушибом мозга тяжелой степени.

Также пострадала 15-летняя пассажирка – ее доставили в больницу с ушибом мозга тяжелой степени.