В Выгоничах изнасиловали 11-летнего мальчика

В Выгоничах надругались над 11-летним мальчиком.

Как сообщают в соцсетях жители поселка, злоумышленников было двое – якобы один из них страдает психическим расстройством.

По неофициальной информации, насильников задержали, возбуждено уголовное дело.

Комментариев от следственного управления пока не поступало.