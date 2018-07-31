Из реки в Погаре достали тело 36-летнего мужчины

Фонтаны, расположенные в парке Блонье и у музыкального училища на Дзержинке, отключили второго августа на целые сутки, сообщили в «Гороводоканале».

Трагедия едва не произошла в областном центре на улице Рыленкова 1 августа, женщина угодила под иномарку Matiz.

Жительница Смоленска пожаловалась на ситуацию, которая уже не первый год продолжается в областном центре на улице 2-й Смоленский ручей, сообщает Smollenta.

Машина «УАЗ» и мотоцикл столкнулись 1 августа в Ярцеве, в итоге пострадал 19-летний молодой человек, управлявший двухколесным транспортом, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

9 августа, почти за три недели до нового учебного года, в Смоленске открывается «Школьный базар», сообщили в городской администрации.

На месте работали восемь человек: полицейские, медики и чиновники из районной администрации, было задействовано четыре единицы техники.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в шестом часу вечера тело из воды, в необорудованном для купания месте, подняли местные жители.

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