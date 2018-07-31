Житель Белых Берегов зарезал посетителя кафе, ударившего женщину
Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве посетителя кафе в Белых Берегах.
Как сообщили в региональном СУ СК РФ, вечером 3 июня 47-летний житель поселка зашел в закусочную и нанес одному из посетителей множественные удары ножом.
На допросе он рассказал, что таким образом отомстил за свою сожительницу, которую накануне ударил убитый им мужчина.
Ранее житель Белых Берегов уже был судим за преступления против личности и собственности, а также за наркопреступление. На этот раз перед судом он предстанет по обвинению в убийстве.
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