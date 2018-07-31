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В Брянске пенсионер на кроссовере сбил на тротуаре 15-летнего велосипедиста

Опубликовано Сегодня, 10:30

15-летний подросток пострадал в результате ДТП в Брянске.

Как сообщает городской ОГИБДД, 1 августа около 18.20 у дома № 12 по улице Никитина в Володарском районе школьника, который двигался по тротуару на велосипеде, сбил 67-летний водитель кроссовера Changan, выезжавший со двора.

Подросток получил ушиб и ссадину левого коленного сустава.

По данным ГИБДД, водитель был трезв. По факту ДТП проводится проверка.

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