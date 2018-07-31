В Ржанице мотоциклист без прав едва не убил двоих детей

В Ржанице Жуковского района мотоцикл вылетел с дороги: тяжело ранены водитель и двое детей.

ДТП произошло 1 августа около 19.26 на улице Советской, сообщает областная ГИБДД.

28-летний водитель без прав с двумя детьми ехал на незарегистрированном мотоцикле «Иж Планета 5». Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу, после чего мотоцикл оказался в кювете.

Водителя госпитализировали с открытым переломом черепа. 10-летнего мальчика госпитализировали с сотрясением головного мозга, шестилетнюю девочку – со скальпированной раной головы.