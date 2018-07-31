В Клетне водитель неизвестного транспорта порвал селезенку

Машина «УАЗ» и мотоцикл столкнулись 1 августа в Ярцеве, в итоге пострадал 19-летний молодой человек, управлявший двухколесным транспортом, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

9 августа, почти за три недели до нового учебного года, в Смоленске открывается «Школьный базар», сообщили в городской администрации.

Трамвай №1 и грузовая машина 2 августа «притерлись» на улице Шевченко, перед поворотом на улицу Бабушкина, сообщает паблик drive 2 smolensk в соцсети.

Смоленские следователи завели уголовное дело на директора общества с ограниченной ответственностью, которую подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба регионального управления СУ СК.

ДТП с участием иномарок Volkswagen Jetta и Skoda Octavia случилось в поселке Хиславичи 1 августа, в итоге травмы получили девушка 17 лет и 20-летний юноша, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Ранее судимый житель Рославля, 28-летний парень, решил снова вернуться к старому «ремеслу» и совершил угон иномарки с территории базы отдыха; преступление уже раскрыто, молодому человеку грозит срок.

Как сообщает областная ГИБДД, 1 августа около 16.20 на улице Ленина 35-летний водитель неустановленного транспортного средства, двигаясь от улицы Баумана к улице Кирова, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, после чего оказался в кювете.

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Брянскэнерго - ответственный налогоплательщик Брянской области В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги исполнения налоговых обязательств за 6 месяцев 2018 года. За отчетный период филиал отчисления в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды составили 276,6 млн. рублей.

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