В Дятьково горел ТРЦ «Алмаз»

Днем 2 августа произошел пожар в торгово-развлекательном центре «Алмаз» в Дятьково.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в первом часу загорелись строительные материалы на крыше здания. Пожарные приступили к тушению в 12.21. К этому времени пламя распространилось на площади 4 квадратных метра.

Пожар потушили спустя шесть минут – в 12.27. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.