Семь велосипедистов ранены в Брянске с начала года

В Брянске с начала 2018 года в ДТП пострадали семеро велосипедистов.

Как сообщает городской ОГИБДД, с начала года в областном центре зарегистрировано семь ДТП с участием велосипедистов – семь человек получили травмы, из них трое – несовершеннолетние. Жертв нет.

Для сравнения: за аналогичный период прошлого года в Брянске зарегистрировано девять ДТП с участием велосипедистов: были ранены девять человек.