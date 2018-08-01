В Брянске водитель сбил мужчину, схватившегося за дверь его машины

50-летний пешеход пострадал в результате ДТП в Брянске.

Как сообщает городской ОГИБДД, вечером 2 августа в больницу обратился 50-летний житель Брянска. У него диагностировали ушиб левого плеча, подвывих и сотрясение головного мозга.

Мужчина пояснил, что около 18.00 у дома № 17 по улице Челюскинцев его сбил неизвестный водитель, который скрылся после ДТП.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили его личность. Выяснилось, что 41-летний водитель Daewoo Nexia сбил пешехода, схватившегося за левую переднюю дверь его автомобиля.

Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия.